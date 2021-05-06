المخابرات الإثيوبية تعلن إحباط مؤامرة بقيادة ضابط سابق بالجيش

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت قناة "العربية" عن المخابرات الإثيوبية إعلانها إحباط مؤامرة لإفشال الانتخابات وإثارة الفوضى واعتقال ضابطين سابقين و15 شخصا.

وقالت السلطات الإثيوبية إن المجموعة التي كانت تخطط لتعطيل الانتخابات صاغت مسودة دستور غير قانونية من 85 صفحة في انتهاك صارخ للقانون والنظام.

وأوضحت السلطات أن أحد قادة الشبكة السرية ضابط سابق أقيل من الجيش يدعى يهون جمبري بجانب عضو سابق في الجيش يدعى مولوجيتا تسيجي تيلاهون.

وأضافت السلطات الإثيوبية أن فراد المجموعة السرية كانوا يتنقلون من أديس أبابا إلى أجزاء مختلفة من إقليم أمهرة ويعملون على تجنيد الشباب وتدريبهم، والشبكة السرية مكونة من مجموعتين تضم الأولى 1285 عضوًا، فيما تضم الثانية 308 يقودها المنسقون المتطرفون للجماعة في ألمانيا والولايات المتحدة.