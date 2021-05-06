شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة تعيش عصرها الذهبى بعهد السيسى.. ونتمنى وصول نسبتها بالبرلمان 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تعيش في عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: "حافظ على مكتسبات المرأة وأعطانا المزيد من المكتسبات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: "الآن لا يوجد سقف للحلم، وسعيدة بالتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمرأة، والمجلس يسعى دائما لإعطاء المرأة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعى".

وقالت مايا مرسي، إن المرأة تواجدت على الأرض وقت الأزمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهذا حق من حقوق الإنسان، مشيدة بتمثيل المرأة المصرية في المجالس النيابية، قائلة: "وصل لما يقرب من 28٪؜ فى مجلس النواب، ونتمني يصل 50%"، مضيفة: "نتواجد في كل محافظات مصر، وأقول للنائبات، شرفتوا مصر والقيادة السياسية تفخر بالمرأة وبدورها"، موضحة أن المجلس القومي للمرأة شكل غرفة عمليات لمتابعة احتياجات المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا.