شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": زيادة موازنة "القومى للمرأة" 100% تعكس دعم الدولة للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية ودعمها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة،

وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال القصبي، إنه لاشك أن المرأة المصرية لعبت دورا مهما في المجتمع المصري، وكان لها دورا فاعلا، وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وعملت علي القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدعم المرأة المصرية ويوجه بتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وتقديم كل صور الدعم الممكنة لها، كما وجه بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، وأنه تفعيلا لهذه التوجيهات تقدم "القصبي" بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "سجل التاريخ في سابقة غير مسبوقة في التعديلات الدستورية عام 2019، حيث أصبح للمرأة نسبة ثابتة في مجلس النواب لا تقل عن 25%، ووصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28%".

وأوضح، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 151 مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 ملايين، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع، متابعا: "مصر هي الدولة التي تعترف بحقوق الإنسان".