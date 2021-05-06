شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تناقش طلب إحاطة لإنشاء منطقة حرفية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إنشاء منطقة حرفية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

ويتناول اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من محافظ الفيوم، بمركز أبشواي، لإقامة منطقة حرفية وأيضا صناعة النباتات بمنطقة السنجأ، حيث إن المنطقة المجاورة لها تقوم بزراعة وتجارة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بحضور ممثل محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصناعة والتجارة.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أوصت المحافظات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بعد صدور لائحته التنفيذية، وكذلك تفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة.