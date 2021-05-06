شكرا لقرائتكم خبر عن قطر .. النيابة العامة تأمر بالقبض على وزير المالية والتحقيق معه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مكتب النائب العام القطري في بيان له، اليوم الخميس، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وقد أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
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