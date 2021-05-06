وزير الخارجية: الحكومة تعمل على تنويع الشراكات الإقتصادية للعراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على تنويع الشراكات الإقتصادية للعراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى في العاصمة الإيطاليّة روما، مجموعة من الإعلاميين العرب والأجانب، وبحضور سفيرة جمهوريّة العراق لدى إيطاليا صفية السهيل"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم نتائج الزيارة إلى روما والفاتيكان ولقاءاته بقداسة البابا والمسؤولين في كل من إيطاليا والفاتيكان".

وقدم حسين "الشكر على الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته إلى العراق ومتابعة نتائج الزيارة، ومناقشة موضوع حوار الأديان وتشجيع السياحة الدينية إلى مدينة أُور التاريخية، فضلاً عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين العراق ودولة حاضرة لفاتيكان وإيطاليا".

وأكَّد على "أهميّة قيام وسائل الإعلام بنقل الصورة الحقيقية عن العراق الذي يعيش وضعاً أمناً مستقراً وهذا ما أثبتته الزيارة التاريخية لقداسة البابا، الذي زار العديد من المدن العراقيّة، سيما بعد أن إستُعيدتْ الأراضي العراقيّة التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابيّ وهزيمته عسكرياً".

وتطرّق الوزير خلال اللقاء إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية في العراق وسعي الحكومة العراقيّة إلى تجاوز الصعوبات المالية التي تولّدت من انخفاض أسعار النفط العالمية، والركود الاقتصادي الذي تعاني منه أغلب دول العالم بسبب الجائحة، وتوجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد العراقي.