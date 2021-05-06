النائب العام القطري يأمر بإلقاء القبض على وزير المالية

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة الانباء القطرية، اليوم الخميس، بأن النائب العام في دولة قطر، أصدر أمرا بإلقاء القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وقالت الوكالة، ان "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بحق وزير المالية، والتي تمثلت بالاضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة".

وأضافت الوكالة، ان "هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الاوراق الثبوتية وما ارفق بها من تقارير".