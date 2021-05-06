انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.
ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".