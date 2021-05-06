الأطفال يُصابون بكورونا! هذه هي الأعراض التي تظهر عليهم

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الطبيب قوله إن "ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، والقيء والإسهال، من أبرز أعراض فيروس كورونا، التي قد تظهر على الأطفال حديثي الولادة".

جاء ذلك خلال تحذيرات أطلقها عرفة من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين الأطفال الرضع مؤخرا، رغم أنهم كانوا في مأمن من الإصابة بـ"كوفيد 19" خلال الموجة الأولى.



وحذر عرفة من أنه يصادف حالات إصابة بكورونا بين رضع عمرهم أيام، مطالبا الجميع بتوخي الحذر، مشير إلى أن البعض منهم لا يظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.وأكد أن الموجة الثانية أشد في الانتشار، ما تسبب في إصابة الإطفال بـ"كوفيد 19"، موضحا أن "عدد الفيروسات المهاجمة لجسم الأطفال من عمر يوم واحد، موجودة بنفس العدد في أجسام البالغين".

وأشار عرفة، إلى أن الأطفال لا يزالوا يعانون من مضاعفات أقل من فيروس كورونا مقارنة بالبالغين وكبار السن، إلا أنه يجب توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمتابعة اللحظية للرضع، والكشف سريعا عند ظهور أي عرض من أعراض كوفيد 19، لبدء العلاج الفوري.