وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل سعيا لإصلاح العلاقات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولون لرويترز إن وزير الخارجية التركي سيزور السعودية لإجراء مباحثات الأسبوع المقبل في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتجاوز الخلاف بين البلدين منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

وستأتي زيارة الوزير المزمعة عقب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، إحدى القوى الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

وكانت علاقات تركيا مع السعودية قد توترت بسبب دعم أنقرة لقطر في نزاع بين البلدين الخليجيين ثم تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما اغتال فريق سعودي خاشقجي الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.