الجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين بالقدس المحتلة جريمة مكتملة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يُمثل جريمة مكتملة الأركان..مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُرسخ نظامًا للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.



وأشار أبو الغيط في بيان له، اليوم، إلى أن التهجير الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية" إن الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وأن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، وخاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته".