قرقاش: توحيد القوات المسلحة الاماراتية كان من أهم خطوات ترسيخ الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية كان إحدى أهم خطوات ترسيخ الدولة وتعزيز النموذج، وأن المسيرة الطويلة لتوحيد القوات المسلحة أثمرت أحد أكثر الجيوش تطوراً ومهنيةً.



وقال أنور قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ45: "بجهود قيادة حكيمة ورشيدة ترسّخ اتحاد الإمارات، فمع النهضة التي أشرقت على الإمارات السبع، تميزت مرحلة التأسيس بالقرارات الجوهرية العظيمة، وبكل تأنٍ وصبر رصين، توحيد القوات المسلحة كان إحدى أهم خطوات ترسيخ الدولة وتعزيز النموذج".

وأضاف "عبر السنوات اللاحقة قاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مجهوداً عظيماً نحو تحديث القوات المسلحة وتطويرها، وضمن رؤية واضحة بأن الأرض لن يحميها إلا أبناؤها، وأن خط الدفاع الأول عن الإمارات قواتُها المسلحة، مسيرة طويلة لتوحيد القوات المسلحة أثمرت أحد أكثر الجيوش تطوراً ومهنيةً".