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بلينكن يؤكد مجدداً الدعم الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً، اليوم الخميس، في كييف دعم واشنطن لأوكرانيا التي تشهد حرباً منذ 7 سنوات مع الانفصاليين الموالين لروسيا وبعد توتر في الآونة الأخيرة مع روسيا.

وقال بلينكن خلال أول زيارة لمسؤول كبير من الإدارة الأمريكية الجديدة منذ تسلمها السلطة في يناير (كانون الثاني) "أنا موجود هنا لسبب بسيط جداً، وهو التأكيد بقوة باسم الرئيس (جو) بايدن على التزامنا في سبيل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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