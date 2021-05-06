الاتحاد الأوروبي والهند يستعدان لاستئناف المفاوضات التجارية

أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيتفق مع الهند على استئناف المحادثات التجارية المتوقفة منذ مدة طويلة خلال قمة للقادة مرتقبة السبت، في وقت يدفع التوتر مع الصين بالطرفين إلى تعزيز تعاونهما.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الخميس «بعد نحو ثماني سنوات على تعليق محادثات التجارية الحرة، سنتفق على استئنافها»، مضيفا أن ذلك «سيفسح المجال للتوصل إلى اتفاق محتمل للتجارة الحرة بيننا». (أ.ف.ب)