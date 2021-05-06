أسهم أوروبا قرب أعلى مستوياتها بدعم نتائج أعمال قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، محومة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أضافت نتائج أعمال قوية من إيه.بي إنبف وعدد من البنوك في منطقة اليورو إلى المعنويات الإيجابية التي جاءت على خلفية بيانات اقتصادية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الأغذية والمشروبات والمرافق والاتصالات المكاسب.

وصعد سهم أنويزير-بوش إنبف 3.4 بالمئة، ليدعم ستوكس 600، وذلك بعد أن سجلت الشركة أرباحا فاقت التوقعات في الربع الأول من العام، وقالت إن رئيسها الإقليمي في أمريكا الشمالية مايكل دوكيريز سيحل محل كارلوس بريتو في منصب الرئيس التنفيذي.

وقفز سهم بنك أوني كريديت، ثاني أكبر بنوك إيطاليا، 4.5 بالمئة، وارتفع سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 6.1 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فصلية أعلى من المتوقع.

وربح القطاع المصرفي الأوسع نطاقا في منطقة اليورو 1%، مسجلا أعلى مستوى له في 14 شهرا.

وهبط سهم فولكسفاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، 0.5 بالمئة، حتى بعد أن رفعت هدف الهامش التشغيلي لعام 2021.

وفي بريطانيا، صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 القيادي 0.3 بالمئة، وذلك قبل صدور قرار من بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية ومع إجراء انتخابات محلية وإقليمية.

الأسهم اليابانية

ارتفعت الأسهم اليابانية، الخميس لتسجل أكبر مكاسبها بالنسبة المئوية في أسبوعين، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد مكاسب وول ستريت، لكن أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر نزول المؤشر ناسداك حدت من المكاسب.

وتقدم المؤشر نيكاي 1.8 بالمئة ليغلق عند 29331.37 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 1927.40 نقطة. وأعيد فتح السوق اليوم بعد عطلات رسمية لثلاثة أيام.

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند قمة غير مسبوقة أمس الأربعاء، مدعوما بالقطاعات الحساسة للاقتصاد، بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع على تراجع، وذلك بعد أن اقترحت وزيرة الخزانة جانيت يلين رفع أسعار الفائدة.

رغم ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأمريكي من مستويات متدنية بلغها بسبب كوفيد-19، لا يزال الاقتصاد الياباني تحت ضغط، إذ تدرس البلاد تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق حضرية رئيسية أخرى.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي إن هناك حاجة إلى تمديد حالة الطوارئ لاحتواء حالات الإصابة التي تضغط على المنظومة الطبية بالعاصمة. (رويترز)