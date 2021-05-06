الزيودي و«مجلس الأعمال الباكستاني» يبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة

دبي: ”الخليج 365”

اجتمع أعضاء مجلس إدارة «مجلس الأعمال الباكستاني» في دبي مع د.ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في ديوان عام الوزارة في دبي لبحث مختلف الفرص التجارية وسبل تعزيز التجارة بين دولتي الإمارات وباكستان.

وقال الزيودي: «نحن على استعداد تام لتقديم المساعدة الكاملة لأعضاء مجلس الأعمال الباكستاني لتمكين الكثير من رواد الأعمال ورجال الأعمال الباكستانيين من التنقيب واستكشاف الفرص المتاحة في سوق الإمارات العربية المتحدة».

تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لجمهورية باكستان الإسلامية في الشرق الأوسط ومصدر رئيسي للاستثمارات والتحويلات، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 30 مليار درهم «8.19 مليار دولار» عام 2019.

بدوره، قال أحمد شيخاني رئيس مجلس الأعمال الباكستاني: «أشكر بالنيابة عن المديرين وحوالي 600 عضو من رجال الأعمال، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات د. ثاني بن أحمد الزيودي على دعمه لمجتمع الأعمال الباكستاني، ويعد هذا الاجتماع علامة فارقة جديدة في العلاقات التجارية بين الإمارات وباكستان، وسنعمل على تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين».

ويضطلع مجلس الأعمال الباكستاني في دبي منذ تأسيسه بدور محوريً في تقريب الفرص الاستثمارية المتاحة بين مجتمعات الأعمال في باكستان والإمارات العربية المتحدة، ويتكون المجلس من مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهنيين الباكستانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل أعضاء المجلس شركات من قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل قطاع العقارات والتأمين والتمويل والآلات الصناعية والسيارات وماكينات الأعمال التجارية والتعليم والوسائط المطبوعة والإلكترونية والإعلان الرقمي والعديد من الشركات التكنولوجية الباكستانية الناشئة.