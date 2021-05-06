بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح التشغيل التجريبي لكوبري جرجا العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، التشغيل التجريبي لكوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، وتفقد أعمال الرصف والتجميل أسفل الكوبري، والشوارع المحيطة.

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات له، اليوم الخميس، أن كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، يربط ثلاثة محاور بالمدينة بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، بطول كيلو و300 متر، وعرض 6.5 متر، ويتكون من اتجاهين الأول يشمل مطلع من شارع شيخ العرب، ومنزل بشارع الحرية "المحطة سابقا"، بطول 540 مترًا، والاتجاه الثاني يشمل مطلعين من شارع مصطفى كامل "فاروق سابقا"، وشارع عبدالمجيد مصطفى "المستشفى" ومنزل بشارع شيخ العرب بطول 760 مترًا.

وخلال زيارته لمدينة جرجا، أزاح المحافظ الستار عن النصب التذكاري للشهداء بشارع الحرية بعد انتهاء أعمال تطويره، كما تفقد أعمال الرصف والتجميل بالشارع، ومنطقة أسفل الكوبري، بإجمالي أطوال 5 كليو متر، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و750 ألف جنيه.