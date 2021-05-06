تبطين 210 كم من ترع بني سويف بتكلفة 396 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري ببني سويف، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال تبطين 210 كيلو و 670 مترًا من ترع المحافظة، بتكلفة تقدر بنحو 396 مليون و 928 ألف جنيها، بنسبة تنفيذ بلغت 70% من إجمالى المستهدف في المرحلة الأولى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن نسب تنفيذ المشروع جيدة، وتجري حسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمني للتنفيذ، فيما يجري العمل في 26 عملية، تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على "الناشف" وتبطين خرسانة عادية.

وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على أهمية المشروع القومي الذي يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتقليل الكميات المفقودة من الماء، ما يساهم في عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.