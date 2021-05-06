الحكومة اللبنانية: جهود فرنسية لتحريك الوضع السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):

بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، جولة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت.

والتقي لودريان صباح اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في لقاء استمر أقل من ساعة وخرج منه دون الإدلاء بأي تصريح. ومن ثم التقى بعد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن لودريان نهاية الشهر الماضي أن بلاده فرضت قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن التعطيل السياسي. ولم تصدر أي قائمة حتى الآن بأسماء تلك الشخصيات أو طبيعة تلك القيود.

وسيزور لودريان خلال زيارته التي تستمر حتى الجمعة، مشاريع تدعمها فرنسا في قطاعات الصحة والتعليم والتراث. كما سيلتقي في بيروت مجموعات معارضة، ممن شاركت في حركة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2019.