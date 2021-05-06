لودريان يصدر بياناً بشأن تشكيل حكومة لبنانية

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التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بزعماء لبنانيين اليوم الخميس، في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري محادثات تشكيل حكومة مهمتها إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وكانت باريس أعلنت الشهر الماضي عن اتخاذ إجراءات لتقييد دخول المسؤولين اللبنانيين المتسببين في عرقلة جهود حل الأزمة إلى أراضيها. وأفضت هذه الأزمة إلى انهيار العملة وشلت القطاع المصرفي وزادت من الفقر.

وحذر لو دريان قبل أن يتوجه إلى بيروت من اتخاذ إجراءات عقابية بحق من يعرقلون التقدم في مسار تشكيل الحكومة.

وقال على تويتر: «إنها مجرد البداية».

ولم يصدر إعلان رسمي عن الخطوات التي اتخذتها باريس أو المستهدفين. والأثر المحتمل لهذه الخطوات غير واضح في ظل حمل بعض الساسة اللبنانيين جنسيتين.

وتقود فرنسا جهوداً لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، لكنها بعد ثمانية أشهر فشلت في إقناع الساسة المتشاحنين بتبني خريطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة يضعها المانحون الدوليون شرطاً لتقديم مساعدات لذلك البلد.

كما طلب لو دريان أن يلتقي بجبران باسيل، رئيس أكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب اللبناني وصهر عون، والذي تعرض لعقوبات أميركية العام الماضي بسبب مزاعم فساد وصلاته بحزب الله.

ورفض مسؤولون تأكيد حدوث لقاء مع سعد الحريري، الذي تولى رئاسة وزراء لبنان ثلاث مرات وكلفه الرئيس عون في أكتوبر تشرين الأول بتشكيل حكومة جديدة، لكنه يختلف معه على أعضائها.