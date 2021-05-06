إندونيسيا تعلن إجراءات مشددة مع قرب العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت إندونيسيا في فرض حظر على الانتقالات الداخلية، اليوم الخميس، في إطار جهودها لكبح انتشار فيروس كورونا خلال احتفالات عيد الفطر التي تشهد عادة سفر الملايين إلى مدنهم وبلداتهم لقضاء العطلة.

وانتشرت الشرطة في أنحاء العاصمة جاكرتا لفحص الوثائق ومنع المسافرين دون تصاريح خاصة من مغادرة المدينة. وكانت السلطات أعلنت في أبريل، حظراً على السفر جواً وبراً وبحراً في الفترة بين السادس والسابع عشر من مايو.

ويسافر الملايين في إندونيسيا عادة لقضاء العيد مع أسرهم.

لكن كبار خبراء الصحة عبروا عن قلقهم بشأن ظهور سلالة جديدة متحورة في أنحاء إندونيسيا، تشمل حالتين هذا الأسبوع بالسلالة التي اكتشفت لأول مرة في الهند في نهاية العام الماضي.

وعلى الرغم من المخاطر حاول البعض التحايل على القواعد في وقت مبكر اليوم الخميس إذ ذكرت الشرطة على تويتر أن بضعة أشخاص حاولوا مغادرة العاصمة عن طريق الاختباء في شاحنة نقل خضراوات.

وسجلت إندونيسيا مليوناً و691658 إصابة و46349 وفاة بمرض كوفيد-19 حتى الآن.