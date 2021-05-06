رغم إقصائه.. ترامب يرسخ نفوذه

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم قرار مجلس الإشراف على فيسبوك إبقاء منع دونالد ترامب من استخدام حسابه، أراد الرئيس الأميركي السابق الأربعاء إظهار نفوذه على الجمهوريين عبر مهاجمة برلمانية تعد من المنتقدين القلائل له داخل الحزب، في سلسلة بيانات كرر فيها اتهاماته بحصول تزوير انتخابي من دون تقديم أدلة.

رغم هزيمته أمام جو بايدن في 2020 وتعرضه لاجراء عزل ثانٍ بعد الهجوم الدموي الذي شنه أنصاره على الكابيتول، لا يزال الملياردير الأميركي يحظى بشعبية كبرى لدى قاعدته الناخبة من الجمهوريين، وهو يعلم ذلك جيداً.

وبعدما حرم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم على الكابيتول، عمد الرئيس السابق إلى إصدار بيانات ليهاجم ليز تشيني، التي تعد من البرلمانيين القلائل في الحزب الجمهوري الذين صوتوا لصالح اتهامه في مجلس الشيوخ بتهمة «التحريض على التمرد».

بكل ثقله كرئيس سابق، دعا قطب العقارات إلى إقصائها عن منصبها كمسؤولة ثالثة للجمهوريين في مجلس النواب لكي تحل محلها النائبة الشابة الموالية لترامب إيليز ستيفانيك. وكتب ترامب «ليز تشيني حمقاء من دعاة الحرب وليس لها أي علاقة بالتسلسل الهرمي للحزب الجمهوري».

لم يعترف الجمهوري بشكل واضح بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020 في مواجهة جو بايدن.

رغم الفشل المتكرر لطعونه القضائية، واصل الحديث على شبكات التواصل الاجتماعي عن تزوير انتخابي كثيف، وصولاً حتى 6 يناير حين صادق الكونغرس على فوز منافسه الديمقراطي.

في ذلك اليوم وبعدما تجمعوا للاستماع إليه، قام بعض أنصاره بإطلاق الهجوم على الكابيتول.

تحركت وسائل التواصل الاجتماعي سريعاً وعلقت حساباته. كما اعتبر مجلس الإشراف على فيسبوك الأربعاء أن الرئيس السابق وعبر ما نشره من تعليقات في السادس من يناير، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول، «أوجد بيئة مخاطر الانزلاق نحو العنف جدية فيها».

وكانت إيليز ستيفانيك البالغة من العمر 36 عاماً، صوتت في اليوم نفسه في الكونغرس ضد المصادقة على فوز بايدن في عدة ولايات أساسية.

في ختام محاكمة بهدف عزله في فبراير في الكونغرس، برأ مجلس الشيوخ أخيراً ترامب.

وقال قطب العقارات الأربعاء، إن ليز تشيني «تواصل» التأكيد «بغباء عدم حصول تزوير انتخابي» مضيفاً: «في حين أن الأدلة تثبت العكس».

ويأتي إعلان ترامب دعمه لمنافسته، فيما يمكن أن يجري تصويت داخلي حول إبقاء المسؤولة الثالثة في منصبها اعتباراً من الأسبوع المقبل، حين يعود البرلمانيون الجمهوريون الذين هم في عطلة، إلى واشنطن.

وكان زعيما الجمهوريين في مجلس النواب كيفين ماكارثي وهو المسؤول الأول، وستيف سكاليز المسؤول الثاني أعلنا هذا الأسبوع أن ليز تشيني لم تعد تحظى بدعم الكتلة البرلمانية.

في حين يتجنب الجمهوريون الآخرون الذين استهدفتهم هجمات الرئيس السابق الرد علنا، تقول النائبة عن ولاية وايومنغ: إن دونالد ترامب الذي تراوده فكرة الترشح للرئاسة عام 2024، يجب ألا «يلعب دوراً في مستقبل» البلاد.

وردت الأربعاء على بياناتها الشديدة اللهجة من خلال دعوة زملائها في مقالة إلى وقف «عبادة شخصية ترامب».