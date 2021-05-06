عمليات بغداد تكشف حصيلة فعاليات قواطعها الامنية

وذكرت القيادة في بيان تلقته الخليج 365" أنه تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت بالتركيز على العمليات الاستباقية والجهد ألاستخباري والاستفادة من مصادر المعلومات، تمكنت قواتنا الأمنية من تنفيذ عدد من أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي.وأضافت حيث تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر من اعتقال متهم مطلوب لـ(محكمة تحقيق بابل) وفق المادة ٤/١ إرهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن منطقة شاخة/٤ في قاطع مسؤولية الفرقة جنوبي بغداد"، مردفة: "في حين تم اعتقال متهم آخر وفق المادة نفسها بعد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية شرطة اتحادية جانب الكرخ.

وتابعت كما تمكنت قواتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (١٨/ مخدرات) ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مطولة تم نصب كمين لعصابة تهريب آثار في ساحة الواثق من قبل قوة من اللواء (١٥) شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من الاستخبارات وجهاز المخابرات العراقي، نتج عن الكمين اعتقال متهمين اثنين ضبط بحوزتهم مجموعة من القطع الأثرية النادرة".



ولفت إلى تمكن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهم بتعاطي المواد المخدرة في جانب الكرخ".وبين، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من مواصلة عملها في مختلف مناطق بغداد، حيث تمكنت من ضبط بندقية AK واحدة و(٧) مسدسات غير مرخصة مع (٨٣) أطلاقة عتاد مختلف الأنواع، و(٣غم) من مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة في منطقة السيدية وقرب متنزه الزوراء في الكرخ، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثبوتية فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".