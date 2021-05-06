بالصور: الدفاع المدني تنقذ 450 دونم حنطة قبل ان تلهمها النيران في المشخاب

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ 450 دونم حنطة قبل ان تلهمها النيران في المشخاب.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث الحريق التهم 50 دونم مزروعة بمحصول الحنطة وانقذت 450 دونم من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف".

واضاف البيان ان "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران ومنعت امتداد السنتها داخل الحقول الزراعية وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

ولفت البيان الى أن "سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من ماكنة الحاصودة فيما استكملت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق كافة الإجراءات الاستباقية لتامين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير من خلال نشر فرق الدفاع المدني قرب الحقول الزراعية مع مرافقة عمليات الحصاد لتجنب الخسائر الاقتصادية ولتامين قوت الشعب من السلة الغذائية وهذا ما قلل نسبة الخسائر داخل الحقول الزراعية".