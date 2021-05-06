وزير خارجية تركيا: أنقرة وبرلين تتفقان على ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه اتفق مع نظيره الألماني هايكو ماس، على ضرورة إخراج "المرتزقة" من ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني قال أكد أوغلو أن اللقاء كان مثمرا، وأن الطرفين ناقشنا العديد من جوانب العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين.

الوزير التركي قال إن اللقاء تطرق أيضا لقضايا إقليمية، وإلى العديد من التطورات المهمة مثل التطورات في شرق المتوسط ​​وليبيا وسوريا

وشدد الوزير التركي على الحاجة إلى دعم الحكومة المشكلة حديثًا في ليبيا، لكنه استدرك فيما يخص إخراج المرتزقة بالقول: "إن إنهاء الدعم المقدَّم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا".

من جانبه شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة دعم الانقتال السياسي بشكل سليم في ليبيا، وإخراج المرتزقة، لأن هناك تحديات داخلية.