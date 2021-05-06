13 مليون مستفيد في 36 دولة من مشاريع «سقيا الإمارات»

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثاني للعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، والمهندس حميد عبد الله الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.



واطلع المجلس على تقارير سير أعمال المؤسسة، وأحدث مستجدات المشاريع والأنشطة الدولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة من خلال تنفيذ ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن.

وسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي لاقت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من أكثر من 30 دولة ومنها المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، المملكة المتحدة، جمهورية الهند، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية الإيطالية، مملكة بلجيكا، جمهورية سنغافورة، اليابان، ماليزيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وشاركت في الدورة الثالثة من الجائزة مجموعة من الدول للمرة الأولى ومنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كينيا ودولة إسرائيل.

وقال سعيد محمد الطاير: تكثف «سقيا الإمارات» جهودها خلال شهر رمضان المبارك وفي «عام الخمسين»، لمد يد العون للمحتاجين والمحرومين وتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»