الناخبون في جميع أنحاء انجلترا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

يتوجه الناخبون في جميع أنحاء انجلترا، إلى صناديق الاقتراع، فيما أطلق عليه "الخميس الكبير".



وسيدلى الناخبون في اسكتلندا وويلز بأصواتهم ابتداء من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت جرينتش، في هذا اليوم الذي تطلق عليه الصحافة البريطانية اسم "الخميس الكبير".

ومن المرجح أن يفوز الحزب الوطني الاسكتلندي، المؤيد لاستقلال اسكتلندا، في الانتخابات مجددا، وفقا لاستطلاعات الرأى، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من الفوز بأغلبية في البرلمان.

وكانت زعيمة الحزب نيكولا ستورجن، قالت في وقت سابق إنه "في حال فاز الحزب فإنها ستمنح المواطنين فرصة للإدلاء برأيهم في ما إذا كان يتعين على اسكتلندا الانفصال عن بريطانيا وأن تصبح دولة منفصلة أم لا".

وسيتعين على ستورجن الانتظار حتى تتمكن اسكتلندا من احتواء فيروس كورونا لإجراء استفتاء.

وكانت اسكتلندا قد صوتت بواقع 55% مقابل 45% عام 2014 لصالح البقاء ضمن الاتحاد البريطاني.

وتجرى ويلز انتخابات برلمانية اليوم أيضا، يسعى خلالها مارك دراكفورد، الذي ينتمى لحزب العمال اليساري، للاستمرار في قيادة البرلمان لفترة ثانية.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن حزبه يمكن أن يفوز بمعظم المقاعد، ولكن ربما لن يفوز بالأغلبية.

وفي سياق متصل، يدلي الناخبون في إنجلترا وويلز بأصواتهم، اليوم الخميس، في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات في كل منهما.

وربما يكون من العوامل الرئيسية المؤثرة على توجهات الناخبين تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع جائحة كورونا وعدد من الفضائح التي تردد صداها مؤخرا.

ويجري التصويت اليوم لاختيار أعضاء 143 مجلسا محليا و39 مفوضا للشرطة ومكافحة الجريمة و15 رئيس بلدية.

كما تجري انتخابات برلمانية تكميلية بريطانية في دائرة هارتلبول، وستجري بشكل منفصل انتخابات البرلمانات المفوضة في اسكتلندا وويلز.

وسيظل التصويت متاحا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش حتى التاسعة مساء.

وسيتم أيضا التصويت لاختيار عمدة لندن، ومن المتوقع فوز صادق خان بولاية ثانية.