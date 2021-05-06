معمر الارياني: حسن ايرلو يتحرك كحاكم فعلي لمناطق سيطرة الحوثي

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الضابط في فيلق القدس الايراني المدعو حسن ايرلو، يتحرك كحاكم فعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.



واوضح أن تحركات المدعو حسن ايرلو والتي يتم ابرازها عبر وسائل الاعلام التابعة لمليشيا الحوثي، تؤكد انه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسئول الاول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.

وأشار الارياني إلى أن ‏هذه التحركات تؤكد ان قيادات مليشيا الحوثي مجرد ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الاداري، وأن النظام الايراني يمارس عبر المدعو حسن ايرلو والمصنف في قوائم الارهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على ادارة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأضاف الارياني أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العالم حقيقة الأحداث منذ الانقلاب، وتؤكد محاولات النظام الايراني فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعها التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ هذا المشروع.