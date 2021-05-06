شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: إجمالي الإصابات 155.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2ر155 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 2ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 155 مليونا و 216 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 6ر91 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 242 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و 216 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.