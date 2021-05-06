إثيوبيا تحبط مخططا لإثارة الفوضى قبل الانتخابات وتوقف 15 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أثيوبيا اليوم الخميس إحباط مؤامرة لشبكة سرية، كانت تخطط لتعطيل انتخابات يونيو المرتقبة، من خلال أعمال شغب وتنفيذ اغتيالات، وتجنيد شبان لإثارة الفوضى.

ووفق بيان لفرقة العمل الأمنية المشتركة بإثيوبيا، فإن "المؤامرة" يقف وراءها بعض المهاجرين الإثيوبيين بالخارج، حيث يتولون تقديم الدعم المالي واللوجستي للشبكة.

وأكدت قوات الأمن الإثيوبية إحباط المؤامرة التي دبرها تحالف قوى بالداخل والخارج من الإثيوبيين لتحريض شعب الأمهرة ضد الحكومة الإثيوبية يهدف إدخال البلاد في أزمة وصراع.

واعتقلت فرقة العمل الأمنية المشتركة المكونة من جهاز الأمن والإستخابارات، وشبكة أمن المعلومات الوطنية والشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي القبض على 15 مشتبهاً بهم.