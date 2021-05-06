"بايدن" يروج لخطته الاقتصادية بخلطة مكسيكية.. مطبخ رؤساء أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "المطبخ" هي العامل المشترك بين الأمريكيين، وكعادة رؤساء أمريكا تعددت الأكلات والهدف واحد وهو الترويج للخطط الاقتصادية أو السياسية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء زيارة مقتضبة إلى مطعم مكسيكي في واشنطن حيث طلب شطائر "تاكوس" و"كيزادياس"، في خطوة يرمي من خلالها إلى الترويج لخطته الداعمة للاقتصاد.



وقد فاجأ بايدن الموجودين في مطعم "تاكيريا لاس جيميلاس" بحضوره غير المتوقع إلى المكان الذي قصده بهدف الترويج لـ"صندوق إنعاش المطاعم".

ويرمي هذا الصندوق الذي ضخت فيه واشنطن مبلغ 28 مليار دولار، إلى دعم أحد القطاعات الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19.

وقال جوش فيليبس وهو أحد مالكي المكان، لموقع "دي سي إيتر" إن بايدن طلب أربع شطائر "تاكوس" وشطيرتي "كيزادياس".

وتوجه الرئيس الأمريكي لفريقه لحظة مغادرة المكان، مازحا بالقول "هذه التاكوس خاصتي".





وأبدت نائبة الرئيس كامالا هاريس دعمها لخطة الإنعاش الاقتصادي من خلال محطة لها داخل مكتبة أثناء زيارة إلى مدينة بروفيدانس بولاية رود أيلاند.

وقد خرجت من مكتبة "بوكس أون ذي سكوير" مع ثلاث روايات وكتب طبخ. وقالت "سأجد الوقت المناسب (للقراءة)".

وإذا كان بايدن يفضل شطائر الـ"تاكوس" فماذا كان يفضل أسلافه من رؤساء أمريكا؟، وهذا ما نسنعرضه في التقرير التالي..

أطعمة مفضلة لرؤساء أمريكا

خلال السنوات تتابع العديد من الرؤساء على البيت الأبيض، وكان لكل واحد منهم طبقه المفضل الذي تفنن الطهاة في تنفيذه، ونعرض هنا الأطعمة التي كان يفضل بعض رؤساء الولايات المتحدة تناولها، سواء في البيت الابيض أو في مطاعم العاصمة واشنطن.

دونالد ترامب

اشتهر ترامب بحبه لتناول الوجبات السريعة مثل البرجر، البطاطس المقلية، المكرونة، البيض واللحم المقدد.





بارك أوباما

كان"أوباما" يستطيع الطهي ويملك وصفة عائلية خاصة بطبق التشيلي الحار، أما أثناء وجوده خارج البيت الأبيض فكان يفضل تناول الطعام في مطعم Ben’s Chili Bowl في واشنطن، أو تناول وجبات خفيفة مثل الناتشو مع صلصة الجواكمولي، الفشار وخليط المكسرات والفواكه المجففة.





جورج دبليو بوش

"جورج دبليو بوش" كان يُفضل تناول طبق Tex-Mex، بالإضافة لحبه لتناول اللحم المشوي وسندوتشات الجبن المشوية وبيتزا البرجر بالجبن.

بيل كلينتون

كان "بيل كلينتون" يُعرف بحبه للبرجر المقدم في سلسلة ماكدونالدز، لكنه اتبع نظام غذائي نباتي بعد أن قام بإجراء عملية قلب في عام 2010.





جورج بوش الأب

عائلة بوش كانت تفضل تناول البيض، الهوت دوج، اللحم المقدد مع صلصة التباسكو.





رونالد ريجان

اشتهر رونالد ريجان بحبه لتناول المكرونة بالجبن واللحم، بالإضافة لذلك فقد كان يعشق تناول الحلويات مثل السكاكر وحلوى السينابون وكيكة الشكولاتة، وعرف أيضا بحبه الشديد لكيك البراونيز الذي تصنعه زوجته.





ثيودور روزفلت

كان ثيودور روزفلت من رؤساء الولايات المتحدة الذين يتمتعون بشخصية قوية، ولكن حين يأتي الأمر لطعامه المفضل فقد كان يفضل تناول فطائر السجق الملفوفة، حساء السلاحف والدجاج المقلي مع الصوص الأبيض بالإضافة لعشقه للقهوة التي كان يفضل شربها مُحلاة بسبع ملاعق من السكر.





فرانكيلن روزفلت

عرف فرانكلين روزفلت بعدم شهيته للطعام، ولكنه اشتهر بتقديم الهوت دوج إلى الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث عند زيارتهم الولايات المتحدة.





جون كينيدي

وُلد جون كينيدي في بروكلين وكان يعشق الطعام المُقدم في منطقة نيو إنجلاند، وكان طعامه المفضل هو الفاصوليا المطبوخة ومافين الذرة وشوربة المحار، بالإضافة لأنه كان يفضل تناول السمك يوم الجمعة.





ليندون جونسون

كان ليندون جونسون يفضل تناول اللوبيا التي يقدمها في حفلات الشواء، وهو أول رئيس قام بحفلة شواء في البيت الأبيض. بالإضافة لأنه كان يفضل شرب مشروب يُدعى Fresca حتى أنه قام بوضع ماكينة مشروبات غازية في المكتب البيضاوي.





ريتشارد نيكسون

يعتقد الكثيرون أن “ريتشارد نيكسون” كان يتبع نظام غذائي صارم حيث كان طعامه المفضل هو الجبن القريش، والتي كان يتناولها مع الفاكهة الطازجة بانتظام مثل الأناناس أو مع الكاتشب.





جيرالد فورد

كان جيرالد فورد يفضل تناول الطعام الكلاسيكي المطهي في المنزل، حيث يتناول المشويات والملفوف الأحمر بشكل متكرر مع نوع من الحلويات مثل الآيس كريم بجوز البقان وفطيرة التفاح الألمانية.





جيمي كارتر

كان جيمي كارتر يفضل تحضير الإفطار بنفسه في المنزل والذي كان يتكون من عصيدة الذرة، الجبن، البيض والقهوة. كما أطلق على كلبهم اسم Grift نسبة إلى وجبته المفضلة التي كان يتم تقديمها على العشاء والمكونة من اللحم والحساء والكرنب.