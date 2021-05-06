رئيس "يونيتامس": لسنا مستعمرين.. وجئنا بطلب من السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يونيتامس"، أن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة البلاد في التحول الديمقراطي.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "بعثته ليست تدخلا أجنبيا في السودان ولا تشكل نوعا من أنواع الاستعمار".

واستبعد الممثل الأممي أي احتمالات لتغيير مهمة البعثة من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "إن ذلك لن يحدث، ولن أشارك في أي محاولة لتغيير في مضمون مهمة البعثة".

وأضاف أن "البعثة صغيرة بمهام كبيرة، ولا تقوم بتمويل أي مشاريع تنموية، لكنها تسهم في حث المجتمع الدولي على مساعدة السودان، وتيسير الحصول على المساعدات.

وشدد على أن البعثة "جاءت بطلب من الحكومة السودانية، وبناءً على مضامين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، للمساعدة في الانتقال السياسي".

ويتضمن ذلك "المساعدة على إجراء الانتخابات وكتابة الدستور، وتأسيس دولة حكم القانون، وإنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام".

إضافة إلى "دعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية، ومساعدة مفوضية مكافحة الفساد، وتقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة".

وكشف عن إجراء مشاورات تمهيدية لتوحيد مقاتلي الفصائل المسلحة، التي قدِمت من الخارج، في جيش واحد، مشيراً إلى أن "الأمر في غاية الحساسية، وأن الأجهزة المختصة بهذا الشأن لديها تحفظات على ما تسميه التدخل الأجنبي".

ولفت إلى أن النزاع الإثيوبي الداخلي والحرب في إقليم "تيجراي" فرضا أعباء إضافية على السودان، وبسببهما استقبلت أراضيه أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي.

ورغم ظروفه، قدم السودان مساعدات كثيرة للاجئين، إلى جانب الأمم المتحدة.