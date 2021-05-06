الهند: 3980 وفاة و412262 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الخميس تسجيل 3980 حالة وفاة بالإضافة إلى 412262 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان ان الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 230168 وفاة و21077410 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافين ارتفع أيضا في المقابل ليصل إلى 17280844 شخصا.

وتشهد الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات اذ ارهقت الأعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس المستشفيات التي تواجه نقصا في امدادات الاكسجين والأدوية الاساسية واللقاحات والأسرة في وحدات العناية المركزة.

ونشرت الحكومة الهندية قواتها الجوية والبحرية لتسريع عملية توفير إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى مثل مولدات الأكسجين وحاويات الأكسجين ومكثفات الاكسجين وأجهزة التنفس الصناعي من داخل البلاد وخارجها.

وبدورها ساهمت العديد من الدول حول العالم ومنها دولة الكويت بتوفير المساعدات العاجلة للهند تضامنا معها في مأساتها اثر انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس (كورونا) وفشل النظام الصحي في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين.