مارتن غريفيث يكشف آخر التطورات الخاصة بالأزمة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء، أن محاولة الاتفاق على وقف إطلاق النار في هذا البلد ليست حيث "يجب أن تكون"، رغم اللقاءات والدعوات الإقليمية لوقف الحرب.



وقال غريفيث في بيان وفقا لـ وكالة فرانس برس، إنّه قام بجولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في السعودية وسلطنة عمان.

وجاءت اللقاءات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف هجوم المتمردين على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها في الشمال، ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي.

لكن غريفيث أعرب عن اسفه لعدم التوصل إلى تفاهمات.

وقال "لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. في الوقت نفسه، استمرت الحرب بلا هوادة وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين".