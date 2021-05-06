استهداف بئري نفط شمالي العراق.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، أمس، عن تفجير مسلحين بئرين نفطيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، ومقتل عسكري، وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر القوات الأمنية العراقية.



وقالت وزارة النفط العراقية: «إن حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض إلى اعتداءات إرهابية، وأشارت إلى أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء حريق البئر 177 والسيطرة عليه، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183».

ودانت وزارة النفط العمليات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، مؤكدة أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية، والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج خدمة للصالح العام.

من جهته، أشار مصدر أمني، إلى أن عناصر تنظيم داعش أقدموا على مهاجمة نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطاقة، ضمن حقل باي حسن الجنوبي، موضحاً أنّ أفراد الشرطة أطلقوا النار فوراً على العناصر الإرهابية المهاجمة.