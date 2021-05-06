فرنسا تجنّس ألفي موظف أجنبي ساهموا في مكافحة «كورونا»

باريس- أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الفرنسية تجنيس أكثر من ألفي موظف أجنبي نظير مساهمتهم في مكافحة فيروس «كورونا». وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة مارلين شيابا إن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصراً، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير «إظهارهم ارتباطهم بالأمة».

وكانت شيابا قد أصدرت توجيهات في أيلول/سبتمبر لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين «ساهموا بفعالية» في مكافحة وباء «كوفيد-19».

وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام. والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة وأعوان الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.

وقدّم أكثر من ثمانية آلاف شخص طلبات للاستفادة من الإجراء الاستثنائي، وفق مكتب وزيرة الدولة الذي أوضح أنه جرت دراسة كلّ الطلبات «بتمعّن».

وحصل 61371 شخصاً على الجنسية الفرنسية عام 2020، بتراجع قدره 20 في المئة عن العام السابق.