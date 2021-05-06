غارات إسرائيلية تستهدف الجيش السوري في القنيطرة

دمشق- أ.ف.ب

استهدفت غارات نسبتها دمشق لإسرائيل، ليل الخميس، محافظة القنيطرة بجنوب سوريا من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وتأتي الضربات بعد 24 ساعة على هجوم مماثل في محافظة اللاذقية، خلّف قتيلاً مدنياً وستة جرحى.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ليل الخميس إلى «أنباء عن عدوان إسرائيلي نفّذته مروحيّة على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر».

من جهته، تحدّث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «ضربات إسرائيليّة استهدفت اللواء 90 ونقاطاً عسكريّة للجيش السوري في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قرب الجولان المحتل».

وقُتل مدني على الأقلّ، فجر الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، أعلنت دمشق تصدّي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.