شكرا لقرائتكم خبر عن بولسونارو يلمح إلى أن الصين تسببت بالجائحة لشن «حرب كيميائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا-أ.ف.ب

ألمح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إلى أن فيروس «كوفيد- 19» تمّ صنعه داخل «مختبر» من قبل الصين، لشنّ «حرب كيميائية وبكتريولوجية». وقال الزعيم اليميني خلال حفل رسمي في برازيليا: «إنه فيروس جديد، لا أحد يعرف ما إذا كان قد صنِع في مختبر، أم أنه ظهر لأن إنساناً ابتلع حيواناً ما كان ينبغي ابتلاعه».

وأضاف أن «الجيش يعرف ما هي الحرب الكيميائية والبكتريولوجية. ألسنا في حرب جديدة؟ وما هي الدولة التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟».

ولم يُسمّ بولسونارو الصين مباشرة، لكنّ هذه الدولة الآسيوية التي انطلقت منها الجائحة، هي البلد الوحيد العضو في مجموعة الدول العشرين التي شهدت نمواً في 2020 بلغ (+2,3%).

وكان أحد أبناء بولسونارو، النائب إدواردو بولسونارو تحدث في وقت سابق عن نظرية المؤامرة هذه، واتّهم في آذار/مارس 2020 الصين بـ «إخفاء» معلومات حول الفيروس. حتى إنّه ذهب إلى حدّ مقارنة الأمر بـ«الديكتاتوريّة السوفييتيّة» التي أخفت في البداية حجم كارثة تشيرنوبيل النووية في 1986، وهو ما أثار رد فعل قوي للغاية من جانب السلطات الصينية.