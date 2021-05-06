شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرارات رئيس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل بكافة القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن مواجهة جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك وفى مقدمتها غلق كافة المحلات والمولات والكافيهات اعتبارا من التاسعة مساءا لمدة أسبوعين.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن هذه القرارات تضع صحة المواطن فى بؤرة الاهتمام الحكومى فى ضوء زيادة أعداد المصابين.

ودعا تيسير مطر، كافة المواطنين إلي ضرورة الالتزام بتلك القرارات والتعامل معها بإيجابية لمحاصرة فيروس كورونا خلال ذروة الموجه الثالثة، وأنه يثق فى وعى المواطن المصرى لعبور هذه الأزمة دون الحاجة إلى مزيد من القيود.