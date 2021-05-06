بالصور- حريق محدود بحرم السكة الحديد في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق محدود نشب في مخلفات وبعض الزراعات، بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة قبلي بحي ثان المنتزه، دون حدوث إصابات.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه ثان، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في الهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة قبلي.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إن مسئولي الإدارات المعنية بالحي رفقة قوات الحماية المدنية انتقلوا إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأضاف رئيس حي المنتزه ثان، في بيان صادر عن الحي، اليوم، أن الحريق لم يتسبب في حدوث إصابات أو تلفيات أو التأثير على حركة سير القطارات.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.