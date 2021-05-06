إزالة صور خامنئي وسليماني من شوارع بغداد بأوامر من الكاظمي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2021 11:04 صباحًا

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإزالة صور للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الإيراني القتيل قاسم سليماني، والخميني من أمام جامع أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

فقد توجهت قوة ترافقها آليات حكومية لإزالة الصورة التي أثارت ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهة مجهولة قد رفعت مساء الأربعاء، لافتة ضمت صور كلٍ من قاسم سليماني، وعلي خامنئي والخميني على بعد أمتار من مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان ذات الغالبية السنية وسط بغداد .

وتجمهر المئات من سكان الحي في ساحة الإمام الأعظم حيث رفعت الصورة مطالبين الجهات الرسمية برفعها لإثارتها الحساسية والاستفزاز لسكان الحي مما اضطر قوة من الأمن إلى رفع الصور.

غضب عراقي

يشار إلى أن رفع صور كهذه كان أثار غضباً شعبياً وانتقادات واسعة، وأثارت غضب عراقيين وأثارت حفيظتهم ضد إيران.

كما طالب العديد من السكان الجهات الحكومية بمنع رفع مثل تلك الصور خصوصا خلال المواكب، واستبدالها بصور لشخصيات عراقية.

وتداول نشطاء ومدونون عراقيون مقاطع فيديو وصورا للشباب الغاضب، وعلقوا عليها بالقول: “شباب الأعظمية يحتشدون قرب مسجد أبي حنيفة النعمان لنبذ الممارسات الطائفية، ورفض تعليق صورة لقادة النظام والجيش الإيراني”.

وقال مصدر محلي في الأعظمية إن نشطاء المدينة تلقوا اتصالاً من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أبلغهم خلاله بإصدار أوامر عاجلة لمعالجة الموقف، منعًا لإثارة أي فتنة.

وعقب نجاح الشباب في إسقاط صور خامنئي وسليماني انتشرت عبارات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي: “هذه الجميلة حلّت محل القتلة.. هكذا يجب أن يكون.”