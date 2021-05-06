شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 5 إصابات جديدة بكورونا لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الخامس من مايو أيار، مقارنة مع سبع حالات قبلها بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما انخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى سبع حالات من عشر حالات قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90726 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.