انت الان تتابع خبر التعليم تصدر بياناً بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اعتماد آليات التعليم الإلكتروني في الدراسات الجامعية الأولية باستثناء المراحل المنتهية في كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض حيث تستمر دراستهم على وفق التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات التحصيل العلمي الحضوري في الجانب العملي على مدى يومين في الأسبوع.

