الحكم بالسجن 30 سنة بحق محاسبة اختلست قرابة مليار دينار في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن مدة (30) سنة لمحاسبةٍ في المصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة؛ وذلك لإدانتها باختلاس مبلغ يصل إلى مليار دينار.



وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى أصدرت قراراً بإدانة محاسبةٍ في المصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة؛ لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافاً للقانون والتعليمات"، مبينة أن "مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت (996,000,000) دينار".

وأضافت أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، وجدتها كافية لإدانتها، فقررت الحكم عليها غيابياً بالسجن لمدة (30) سنة وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات".

واوضحت أن "قرار الحكم تضمن أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلاً عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة".

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت خلال الشهرين المنصرمين عن صدور أحكام بالسجن والحبس بلغ مجموعها (21) سنة بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي - فرع العمارة، لإدانته بالاختلاس.