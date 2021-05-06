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توخيل يحطّم الأرقام القياسيَّة في دوري أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-06 | 08:23

توخيل يحطّم الأرقام القياسيَّة في دوري أبطال أوروبا

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حقَّق الألماني توماس توخيل مدرب الإنجليزي رقماً تاريخياً بقيادته "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلّب على الإسباني بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي المسابقة.
وأصبح توخيل أول مدرب يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين، بعد أن تأهل الموسم الماضي لنهائي المسابقة القارية أثناء تدريبه لباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني الذي أحرز اللقب.

وتأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادله مع الريال بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وضرب تشيلسي موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارِّيَّة والذي سيقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من آيار الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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