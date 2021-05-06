واشنطن توافق على مغادرة بعض موظفيها من الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الولايات المتحدة، الخميس، على مغادرة موظفيها غير الطارئين من الهند، بعد الارتفاع الحاد في عدد إصابات فيروس كورونا.

وبحسب رويترز فإن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

والأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن الهند سجلت 46% من الإصابات العالمية الجديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي إلى جانب ربع الوفيات.

ومطلع مايو/أيار الجاري، أجبر تنامي وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الهند، البيت الأبيض على اتخاذ إجراء احترازي خوفا من نقل السلالة الهندية إلى الولايات المتحدة.

وأمام هذا الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة، أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الولايات المتحدة ستحظر السفر من الهند.

وتأتي هذه السياسة بناءً على توصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وفقًا لإعلان صادر عن الرئيس جو بايدن.

وسجلت الهند وحدها 2.6 مليون حالة إصابة جديدة بزيادة بنسبة 20 بالمئة عن الأسبوع السابق، و23231 وفاة.

وتجاوزت الهند حاجز 20 مليون حالة إصابة لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.