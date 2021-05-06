سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، 6 مايو 2021، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية.

واستقر سعر الدولار في مصر، خلال العامين الماضيين، بدعم من استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات الجائحة، بع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الدولار في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار، على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في 20 بنكا، أهمها الاستثمار العربي، والقاهرة، والمصري للتنمية، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، أمس.