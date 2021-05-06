بداية من الجمعة.. سلطنة عمان تحظر دخول المسافرين من مصر إليها بسبب تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت سلطنة عمان اليوم الأربعاء حظر دخول المسافرين من مطارات مصر إلى مطارات السلطنة بداية من بعد غد الجمعة وحتى إشعار آخر بسبب تداعيات فيروس كورونا ماعدا الركاب الذين يحملون الجنسية العمانية.



جاء ذلك في إخطارات أرسلتها السلطات العمانية المختصة إلى شركات الطيران العاملة بمطارات مصر من بينها شركة مصر للطيران والتي أصدرت بيانا إعلاميا مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، توجه مصر للطيران عناية عملائها بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر. ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

ودعت مصر للطيران عملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم".