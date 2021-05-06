وزير الصحة بتركيا يثير غضب المعارضة والأخيرة تطالب بإستقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت المعارضة التركية باستقالة وزير الصحة فخر الدين قوجة، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة جاءت دعوة الوزير للاستقالة على لسان يوكسَلْ طاشقين، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وشدد المعارض التركي على ضرورة استقالة قوجة، "بسبب عدم تمكنه من توفير لقاح كورونا خلال الشهرين الماضيين وحتى الشهرين المقبلين".

وتابع قائلا "من لا يستطع إدارة أزمة كورونا من المسؤولين، لا سيما وزير الصحة، فيجب أن يتقدم باستقالته ليأتي من هو أجدر لإنقاذ تركيا من هذا الوضع".