شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة "السايس" وفقا لللقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المستندات المطلوبة لطلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، واللجنة التي تقدم إليها.

وفيما يلى نستعرض هذه المستندات بالتفصيل وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021...

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.

- المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.